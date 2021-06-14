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понедельник, 14 июня 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: въезд в Швейцарию должен быть облегчен

Заррина Салимова, Берн

С 28 июня Конфедерация планирует ослабить ограничения на въезд для граждан третьих стран, которые смогут доказать, что они вакцинированы. Федеральный совет примет окончательное решение по этому вопросу 23 июня.

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Политика

Референдум 13 июня: много решений за один день

Лейла Бабаева, Берн-Женева-Цюрих

На втором в этом году референдуме швейцарцы высказались о двух инициативах и трех законах, а также о разных кантональных проектах.

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