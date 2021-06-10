Главное на сегодня.
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Политика
На пенсию – в 65 летЗаррина Салимова, Берн
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Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.
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Уголок гурмана
Частичка Италии в ЖеневеЛейла Бабаева, Женева
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5 июня в женевской коммуне Мейран открылся ресторан-центр подготовки поваров Luigia Academy. Как можно догадаться по названию, он принадлежит сети ресторанов итальянской кухни Luigia, принимающих клиентов в Женеве, Лозанне, Фрибурге, Цюрихе и других городах.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
«Папина дочка»Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.
Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.