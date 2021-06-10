Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 10 июня 2021 года   

09.06.2021 - 17:44Российский бизнесмен арестован в Швейцарии

Главное на сегодня.
Политика

На пенсию – в 65 лет

Заррина Салимова, Берн

Обе палаты швейцарского парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста для женщин до 65 лет. Женщинам в Швейцарии, таким образом, придется работать на год дольше, чтобы получить полную пенсию AVS/AHV.

подробнее

Уголок гурмана

Частичка Италии в Женеве

Лейла Бабаева, Женева

5 июня в женевской коммуне Мейран открылся ресторан-центр подготовки поваров Luigia Academy. Как можно догадаться по названию, он принадлежит сети ресторанов итальянской кухни Luigia, принимающих клиентов в Женеве, Лозанне, Фрибурге, Цюрихе и других городах.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.12
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 80.4
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 1,930

«Папина дочка»

 Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.

Всего просмотров: 797

Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?

 Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.

Всего просмотров: 789
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Как получить Covid-сертификат?

 Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

Всего просмотров: 1,930

Швейцария-ЕС: что дальше?

 Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.

Всего просмотров: 3,036

Covid-19: значительные изменения с понедельника

 Меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.

Всего просмотров: 2,924
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top