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вторник, 8 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Адвокаты Гульнары Каримовой подали жалобу в ООН

Заррина Салимова, Женева

Защитники дочери экс-президента Узбекистана обвиняют власти ее родной страны в ее незаконном содержании под стражей. Жалобу будет рассматривать Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН.

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Экономика

Covid-19: сколько аптеки зарабатывают на тестах?

Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Базель

Производители и фармацевты получают высокий доход с «самотестов» на коронавирус, информирует телерадиокомпания RTS. С апреля этого года на рынок Швейцарии было выпущено 16 млн таких тестов.

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