Главное на сегодня.
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Политика
Адвокаты Гульнары Каримовой подали жалобу в ООНЗаррина Салимова, Женева
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Защитники дочери экс-президента Узбекистана обвиняют власти ее родной страны в ее незаконном содержании под стражей. Жалобу будет рассматривать Рабочая группа по произвольным задержаниям ООН.
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Экономика
Covid-19: сколько аптеки зарабатывают на тестах?Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Базель
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Производители и фармацевты получают высокий доход с «самотестов» на коронавирус, информирует телерадиокомпания RTS. С апреля этого года на рынок Швейцарии было выпущено 16 млн таких тестов.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
Три русских «резидента» в ЖеневеНе беспокойтесь, речь пойдет не об очередном шпионском скандале, а о трех творческих личностях, находящихся в эти дни в городе Кальвина.
Кто приедет на Montreux Jazz Festival?В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.