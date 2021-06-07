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понедельник, 7 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Как получить Covid-сертификат?

Заррина Салимова, Берн

Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.

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Культура

Часть собрания Владимира Царенкова теперь в Вадуце

Надежда Сикорская, Вадуц

Музей искусств Лихтенштейна получил от российского коллекционера 63 прекрасных образца русского авангарда и советского искусства на постоянное хранение.

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