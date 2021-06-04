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пятница, 4 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

В Женеве наградили создателя Kalender Perpeten

Заррина Салимова, Женева

Знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн вручил диплом Марио Скарпатетти, который стал победителем конкурса молодых талантов высокого часового искусства 2021 года.

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Культура

«Папина дочка»

Надежда Сикорская, Морж

Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.

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