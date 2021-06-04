Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
В Женеве наградили создателя Kalender PerpetenЗаррина Салимова, Женева
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Знаменитый часовщик Франсуа-Поль Журн вручил диплом Марио Скарпатетти, который стал победителем конкурса молодых талантов высокого часового искусства 2021 года.
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Культура
«Папина дочка»Надежда Сикорская, Морж
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Выставка в замке Морж посвящена родившейся в его стенах 600 лет назад Маргарите Савойской.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
Три русских «резидента» в ЖеневеНе беспокойтесь, речь пойдет не об очередном шпионском скандале, а о трех творческих личностях, находящихся в эти дни в городе Кальвина.
Оптогенетика для лечения слепотыВпервые слепой пациент вновь обрел зрение благодаря инновационной генной терапии, разработанной швейцарскими, американскими и французскими учеными.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.