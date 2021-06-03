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четверг, 3 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Финансовые решения с оглядкой на климат

Лейла Бабаева, Берн

С 1 июля крупные банки и страховые компании должны будут публиковать информацию об угрозе, которую могут представлять для них последствия изменения климата. Об этом сообщается в коммюнике Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA).

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Культура

Кто приедет на Montreux Jazz Festival?

Заррина Салимова, Монтре

В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.

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