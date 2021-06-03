Экономика Финансовые решения с оглядкой на климат Лейла Бабаева, Берн С 1 июля крупные банки и страховые компании должны будут публиковать информацию об угрозе, которую могут представлять для них последствия изменения климата. Об этом сообщается в коммюнике Федеральной администрации по контролю за финансовыми рынками (FINMA). подробнее