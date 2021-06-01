Главное на сегодня.
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Здоровье
Открытое тестирование Covid-сертификатаЗаррина Салимова, Берн
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Работа над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
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Экономика
Как тратить меньше энергии на криптовалюты?Лейла Бабаева, Женева
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск присоединился к дискуссии о том, что на обслуживание сети биткоин уходит огромное количество электроэнергии. Сегодня эксперты обсуждают способы решения проблемы.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.