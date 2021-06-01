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вторник, 1 июня 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Открытое тестирование Covid-сертификата

Заррина Салимова, Берн

Работа над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.

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Экономика

Как тратить меньше энергии на криптовалюты?

Лейла Бабаева, Женева

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск присоединился к дискуссии о том, что на обслуживание сети биткоин уходит огромное количество электроэнергии. Сегодня эксперты обсуждают способы решения проблемы.

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Всего просмотров: 2,407

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Всего просмотров: 2,220
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