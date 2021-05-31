Главное на сегодня.
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Культура
"Библиотопия"Надежда Сикорская, Монтрише
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В Литературном фонде Яна Михальского в третий раз пройдет фестиваль, позволяющий за один уикенд совершить кругосветное литературное путешествие. В этом году он пройдет в онлайн-режиме.
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Здоровье
Оптогенетика для лечения слепотыЗаррина Салимова, Базель
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Впервые слепой пациент вновь обрел зрение благодаря инновационной генной терапии, разработанной швейцарскими, американскими и французскими учеными.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.