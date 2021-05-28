Политика Швейцария-ЕС: что дальше? Заррина Салимова, Берн Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет. подробнее