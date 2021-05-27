Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: значительные изменения с понедельникаЗаррина Салимова, Берн
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Меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
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Политика
Во Фрибурге судят экоактивистовЛейла Бабаева, Фрибург
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Защитники природы предстали перед судом в связи с тем, что 29 ноября 2019 года они заблокировали вход в торговый центр Fribourg Centre, во время продаж по случаю Черной пятницы. Таким способом они хотели обратить внимание общественности на необходимость срочно принять меры по борьбе с изменением климата.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать сторонойЗадержание белорусского журналиста Романа Протасевича после оркестровки вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США.
Откуда в Швейцарии берутся нелегалы?На карте перед вами – статистика исчезновений беженцев из федеральных миграционных центров за последние два года.
Где в Швейцарии лучше всего жить?Согласно исследованию Credit Suisse о финансовой привлекательности швейцарских кантонов и коммун, самая низкая стоимость жизни – в кантоне Аппенцелль-Иннерроден. Женева находится на противоположном конце списка.
Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать сторонойЗадержание белорусского журналиста Романа Протасевича после оркестровки вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.