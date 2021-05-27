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четверг, 27 мая 2021 года   

25.05.2021 - 17:01Джо Байден и Владимир Путин встретятся в Женеве

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: значительные изменения с понедельника

Заррина Салимова, Берн

Меры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.

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Политика

Во Фрибурге судят экоактивистов

Лейла Бабаева, Фрибург

Защитники природы предстали перед судом в связи с тем, что 29 ноября 2019 года они заблокировали вход в торговый центр Fribourg Centre, во время продаж по случаю Черной пятницы. Таким способом они хотели обратить внимание общественности на необходимость срочно принять меры по борьбе с изменением климата.

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