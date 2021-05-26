Политика Во Фрибурге судят экоактивистов Лейла Бабаева, Фрибург Защитники природы предстали перед судом в связи с тем, что 29 ноября 2019 года они заблокировали вход в торговый центр Fribourg Centre, во время продаж по случаю Черной пятницы. Таким способом они хотели обратить внимание общественности на необходимость срочно принять меры по борьбе с изменением климата. подробнее