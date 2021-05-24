Где нужно будет предъявлять Covid-сертификат?Федеральный совет определил три сферы, в которых использование будущего документа будет исключено, необязательно или необходимо для обеспечения послаблений.
Феликс Юсупов: «Люблю выходить из зоны комфорта»Объехать все кантоны Швейцарии на велосипедах, заодно собрав деньги на благотворительность – это идея четверых женевских школьников, которую они в настоящий момент претворяют в жизнь. Мы побеседовали с одним из них.
Фестиваль в парке Бастионов как знак возрожденияСемь бесплатных концертов в течение трех летних месяцев – меломанам, исстрадавшимся от отсутствия живой музыки, есть, чего ждать.
Журналист в опасности, а Беларусь следует облетать сторонойЗадержание белорусского журналиста Романа Протасевича после оркестровки вынужденной посадки самолета, в котором он находился, вызвало реакцию во всей Европе и в США.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.