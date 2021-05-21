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Политика
Место встречи изменить нельзя?Надежда Сикорская, Женева
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Женева называется одним из возможных мест проведения российско-американского саммита в июне.
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Культура
Фестиваль в парке Бастионов как знак возрожденияНадежда Сикорская, Женева
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Семь бесплатных концертов в течение трех летних месяцев – меломанам, исстрадавшимся от отсутствия живой музыки, есть, чего ждать.
Где нужно будет предъявлять Covid-сертификат?Федеральный совет определил три сферы, в которых использование будущего документа будет исключено, необязательно или необходимо для обеспечения послаблений.
Вакцинация от Covid-19: вопросы и ответыРассказываем, что нужно знать, отправляясь делать прививку.
Швейцарцы раскрыли тайну коронавирусаSARS-CoV-2 зависит от особого механизма производства его белков, который изучила группа исследователей под руководством ученых Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Ученые доказали, что с помощью химических соединений можно значительно снизить репликацию вируса в инфицированных клетках.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.