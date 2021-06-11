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пятница, 11 июня 2021 года   

09.06.2021 - 17:44Российский бизнесмен арестован в Швейцарии

Заголовок

Даниил Трифонов в Лугано

Заголовок на французском

Daniil Trifonov à Lugano

Город

Лугано

Город на французском

Lugano

Дата Афиши

с 2021-05-19 00:00:00 по 2021-06-22 00:00:00

Анонс русский

Программа сольного концерта российского пианиста Даниила Трифонова в Лугано обещает быть самой эклектичной в сезоне. Подробности здесь.

Анонс французский

Le récital du pianiste russe Daniil Trifonov à Lugano se promet le plus éclectique de la saison. Les détails. 

 
 

 

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