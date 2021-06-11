Даниил Трифонов в Лугано

Программа сольного концерта российского пианиста Даниила Трифонова в Лугано обещает быть самой эклектичной в сезоне. Подробности здесь.
Le récital du pianiste russe Daniil Trifonov à Lugano se promet le plus éclectique de la saison. Les détails.
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Когда и где будут доступны Covid-сертификаты?Дата введения документов может варьироваться от кантона к кантону, а процедура их получения будет зависеть от того, что именно подтверждает свидетельство – вакцинацию против Covid-19, вылеченную инфекцию или отрицательный результат теста.
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Как получить Covid-сертификат?Сертификаты будут выдаваться в бумажном и электронном виде, а проверить их можно будет без передачи или хранения персональных данных.
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