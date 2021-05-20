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четверг, 20 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Где нужно будет предъявлять Covid-сертификат?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет определил три сферы, в которых использование будущего документа будет исключено, необязательно или необходимо для обеспечения послаблений.

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Политика

Блез Матюиди на защите врачей

Надежда Сикорская по материалам МККК, Женева

Знаменитый французский футболист присоединился к кампании Международного Комитета Красного Креста в защиту медицинских работников в зонах конфликтов.

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