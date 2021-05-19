Наши люди Феликс Юсупов: «Люблю выходить из зоны комфорта» Лейла Бабаева, Женева Объехать все кантоны Швейцарии на велосипедах, заодно собрав деньги на благотворительность – это идея четверых женевских школьников, которую они в настоящий момент претворяют в жизнь. Мы побеседовали с одним из них. подробнее