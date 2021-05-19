Главное на сегодня.
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Культура
Фридрих Дюрренматт и Андрей Белый в Музее Серебряного векаНадежда Сикорская, Москва-Невшатель
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Сегодня в Москве открывается выставка, которую мы рекомендуем посетить всем, кого интересуют культурные связи между Россией и Швейцарией. Наша Газета рада возможности поддержать отличный проект в качестве информационного партнера.
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Наши люди
Феликс Юсупов: «Люблю выходить из зоны комфорта»Лейла Бабаева, Женева
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Объехать все кантоны Швейцарии на велосипедах, заодно собрав деньги на благотворительность – это идея четверых женевских школьников, которую они в настоящий момент претворяют в жизнь. Мы побеседовали с одним из них.
Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 маяФедеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.
Вакцинация от Covid-19: вопросы и ответыРассказываем, что нужно знать, отправляясь делать прививку.
Как живут швейцарские семьи?Распределение ролей между родителями, финансовое положение, здоровье членов семьи, отношения между поколениями – представляем результаты доклада о семьях в Конфедерации.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.