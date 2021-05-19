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среда, 19 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Фридрих Дюрренматт и Андрей Белый в Музее Серебряного века

Надежда Сикорская, Москва-Невшатель

Сегодня в Москве открывается выставка, которую мы рекомендуем посетить всем, кого интересуют культурные связи между Россией и Швейцарией. Наша Газета рада возможности поддержать отличный проект в качестве информационного партнера.

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Наши люди

Феликс Юсупов: «Люблю выходить из зоны комфорта»

Лейла Бабаева, Женева

Объехать все кантоны Швейцарии на велосипедах, заодно собрав деньги на благотворительность – это идея четверых женевских школьников, которую они в настоящий момент претворяют в жизнь. Мы побеседовали с одним из них.

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