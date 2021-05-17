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Здоровье
Вакцинация от Covid-19: вопросы и ответыЗаррина Салимова, Берн
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Рассказываем, что нужно знать, отправляясь делать прививку.
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Образование и наука
Швейцарцы раскрыли тайну коронавирусаЛейла Бабаева, Цюрих-Берн-Лозанна
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SARS-CoV-2 зависит от особого механизма производства его белков, который изучила группа исследователей под руководством ученых Федеральной политехнической школы Цюриха (ETHZ). Ученые доказали, что с помощью химических соединений можно значительно снизить репликацию вируса в инфицированных клетках.
Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 маяФедеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
Как живут швейцарские семьи?Распределение ролей между родителями, финансовое положение, здоровье членов семьи, отношения между поколениями – представляем результаты доклада о семьях в Конфедерации.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Вакцинация от Covid-19: вопросы и ответыРассказываем, что нужно знать, отправляясь делать прививку.