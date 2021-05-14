Главное на сегодня.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 24. Иван Шишкин об Александре Каламе: «Калямка», но «величайший»Наталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
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Швейцарский стиль
Модные тренды из социальных сетейЗаррина Салимова, Берн
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Что надеть, отправляясь делать прививку? Что будут этим летом носить мужчины, которые следят за последними тенденциями? И почему многим вдруг захотелось примерить корсеты?
Covid-cертификат появится в конце июняДокумент будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.
Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 маяФедеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.
Референдум 13 июняНа втором в этом году референдуме населению предстоит высказаться о двух инициативах и трех законах. Рассказываем в подробностях.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.