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пятница, 14 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Легенда о швейцарском рае. 24. Иван Шишкин об Александре Каламе: «Калямка», но «величайший»

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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Швейцарский стиль

Модные тренды из социальных сетей

Заррина Салимова, Берн

Что надеть, отправляясь делать прививку? Что будут этим летом носить мужчины, которые следят за последними тенденциями? И почему многим вдруг захотелось примерить корсеты?

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Covid-cертификат появится в конце июня

 Документ будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.

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