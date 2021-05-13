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четверг, 13 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 мая

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.

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Экономика

Цена киберпреступности в Швейцарии и в мире

Лейла Бабаева, Берн-Лозанна-Цюрих

На фоне пандемии число обычных преступлений в Швейцарии сократилось, но участились случаи правонарушений в интернете. Жертвами злоумышленников становятся как простые граждане, так и компании, некоторые из них закрываются из-за неспособности заплатить выкуп мошенникам, использующим программы-вымогатели.

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