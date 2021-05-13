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Политика
Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 маяЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.
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Экономика
Цена киберпреступности в Швейцарии и в миреЛейла Бабаева, Берн-Лозанна-Цюрих
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На фоне пандемии число обычных преступлений в Швейцарии сократилось, но участились случаи правонарушений в интернете. Жертвами злоумышленников становятся как простые граждане, так и компании, некоторые из них закрываются из-за неспособности заплатить выкуп мошенникам, использующим программы-вымогатели.
Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутацийКонфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.
Covid-cертификат появится в конце июняДокумент будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.
Женское тело как орудие труда художникаВнимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадПо оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.