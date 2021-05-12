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среда, 12 мая 2021 года   

Главное на сегодня. 
Наши люди

Фредерик Пажак: «Служить изначальному слову»

Надежда Сикорская,

Сегодня в Золотурне должна была состояться торжественная церемония вручения Большой литературной премии Швейцарии. Церемония отменена, но интервью со счастливым обладателем премии Наша Газета заблаговременно подготовила.

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Здоровье

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

Заррина Салимова, Берн

По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

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