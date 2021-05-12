Главное на сегодня.
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Наши люди
Фредерик Пажак: «Служить изначальному слову»Надежда Сикорская,
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Сегодня в Золотурне должна была состояться торжественная церемония вручения Большой литературной премии Швейцарии. Церемония отменена, но интервью со счастливым обладателем премии Наша Газета заблаговременно подготовила.
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Здоровье
Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спадЗаррина Салимова, Берн
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По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.
Якутский бриллиант на торгах в Женеве12 мая на аукционе Christie’s будет представлен бриллиант The Spectacle весом 100,94 карата – это самый крупный камень, когда-либо ограненный в России.
Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутацийКонфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.
Covid-cертификат появится в конце июняДокумент будет разработан на базе технического решения федеральной службы информационных технологий и телекоммуникаций (OFIT). К концу июня все лица, которые были вакцинированы, переболели коронавирусом или недавно получили отрицательный результат теста, смогут при желании получить Covid-сертификат.
Референдум 13 июняНа втором в этом году референдуме населению предстоит высказаться о двух инициативах и трех законах. Рассказываем в подробностях.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.