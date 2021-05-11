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вторник, 11 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

Референдум 13 июня

Лейла Бабаева, Берн

На втором в этом году референдуме населению предстоит высказаться о двух инициативах и трех законах. Рассказываем в подробностях.

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Культура

Лучший музей Европы находится в Швейцарии

Заррина Салимова, Ленцбург

Музей «Штапферхаус» в Ленцбурге стал лауреатом Европейской музейной премии 2020 года. Наградами отмечены также несколько российских музеев.

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