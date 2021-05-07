Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутацийЗаррина Салимова, Берн
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Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.
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Культура
Женское тело как орудие труда художникаНадежда Сикорская, Цюрих
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Внимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.
Швейцарская технология в зоне отчуждения ЧАЭСК 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отметили 26 апреля, появилась хорошая новость: швейцарская компания Exlterra использует в зоне отчуждения новейшую технологию, которая, как ожидается, позволит очистить экспериментальный участок от радиационного загрязнения за 5 лет.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Covid-19: можно ли сделать прививку в другом кантоне?Финансирование вакцинации в Швейцарии не зависит от места проживания или лечения. Однако кантоны могут принимать решение об ограничении доступа к вакцинам, если доз не хватает.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.