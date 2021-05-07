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пятница, 7 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: Берн вооружается против вирусных мутаций

Заррина Салимова, Берн

Конфедерация подписала новый контракт с Moderna на поставку семи миллионов доз в первые месяцы 2022 года. В настоящее время биотехнологическая компания работает над созданием бустерной вакцины, которая действует также против вариантов коронавируса.

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Культура

Женское тело как орудие труда художника

Надежда Сикорская, Цюрих

Внимательно следя за рынком современного искусства, такого мы еще не видели. По крайней мере, в Швейцарии.

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