Главное на сегодня.
Меняйте ваши денежкиС 30 апреля Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) отзывает банкноты восьмой серии. Они потеряют статус законного платежного средства, но могут быть обменены без ограничений по времени.
Covid-19: на концерт – в июле?Федеральный совет определил условия, на которых кантоны смогут разрешать проведение крупных мероприятий с лета 2021 года.
Швейцарская технология в зоне отчуждения ЧАЭСК 35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, которую мы с грустью отметили 26 апреля, появилась хорошая новость: швейцарская компания Exlterra использует в зоне отчуждения новейшую технологию, которая, как ожидается, позволит очистить экспериментальный участок от радиационного загрязнения за 5 лет.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Covid-19: новый тест на антителаБолее точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.