Главное на сегодня.
Меняйте ваши денежкиС 30 апреля Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) отзывает банкноты восьмой серии. Они потеряют статус законного платежного средства, но могут быть обменены без ограничений по времени.
Саша Филипенко: «Просто хочется быть людьми»В интервью Нашей Газете писатель Саша Филипенко рассказал о творчестве, ситуации в родной Беларуси и том, почему из-за своей гражданской позиции опасается возвращаться в Минск.
Covid-19: на концерт – в июле?Федеральный совет определил условия, на которых кантоны смогут разрешать проведение крупных мероприятий с лета 2021 года.
О свободе и несвободеОбсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
Наша жизнь и «культура отмены»Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.