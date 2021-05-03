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понедельник, 3 мая 2021 года   

Главное на сегодня.
Политика

О свободе и несвободе

Надежда Сикорская, Берн

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

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Здоровье

Covid-19: можно ли сделать прививку в другом кантоне?

Заррина Салимова, Берн

Финансирование вакцинации в Швейцарии не зависит от места проживания или лечения. Однако кантоны могут принимать решение об ограничении доступа к вакцинам, если доз не хватает.

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