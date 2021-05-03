Главное на сегодня.
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Политика
О свободе и несвободеНадежда Сикорская, Берн
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Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.
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Здоровье
Covid-19: можно ли сделать прививку в другом кантоне?Заррина Салимова, Берн
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Финансирование вакцинации в Швейцарии не зависит от места проживания или лечения. Однако кантоны могут принимать решение об ограничении доступа к вакцинам, если доз не хватает.
Рамочное соглашение с ЕС: Швейцария не торопится23 апреля президент Конфедерации Ги Пармелен встретился в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить рамочное соглашение между Швейцарией и Евросоюзом. Увы, об окончательной договоренности по-прежнему нет и речи.
Covid-19: «индийский» вариант уже в ШвейцарииЭтот вариант вызывает беспокойство, поскольку он несет две мутации в белке шипа вируса Sars-CoV-2. В понедельник Минздрав Швейцарии включил Индию в список стран и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом.
Меняйте ваши денежкиС 30 апреля Швейцарский национальный банк (BNS/SNB) отзывает банкноты восьмой серии. Они потеряют статус законного платежного средства, но могут быть обменены без ограничений по времени.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Наша жизнь и «культура отмены»Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.
Саша Филипенко: «Просто хочется быть людьми»В интервью Нашей Газете писатель Саша Филипенко рассказал о творчестве, ситуации в родной Беларуси и том, почему из-за своей гражданской позиции опасается возвращаться в Минск.