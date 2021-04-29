Жизнь в Швейцарии Православная Пасха в Берне 2021 Лейла Бабаева, Берн Второй год подряд Пасха проходит в Швейцарии в необычной обстановке. В прошлом году Наша Газета писала о том, как швейцарские православные приходы готовились встретить главный христианский праздник. На этот раз мы побеседовали с настоятелем Храма Святой Троицы в столице Конфедерации иереем Иоанном Чуриным: с каким чувством православные Берна будут отмечать праздник Воскресения Христова? подробнее