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четверг, 29 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: на концерт – в июле?

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет определил условия, на которых кантоны смогут разрешать проведение крупных мероприятий с лета 2021 года.

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Жизнь в Швейцарии

Православная Пасха в Берне 2021

Лейла Бабаева, Берн

Второй год подряд Пасха проходит в Швейцарии в необычной обстановке. В прошлом году Наша Газета писала о том, как швейцарские православные приходы готовились встретить главный христианский праздник. На этот раз мы побеседовали с настоятелем Храма Святой Троицы в столице Конфедерации иереем Иоанном Чуриным: с каким чувством православные Берна будут отмечать праздник Воскресения Христова?

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