23 апреля президент Конфедерации Ги Пармелен встретился в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить рамочное соглашение между Швейцарией и Евросоюзом. Увы, об окончательной договоренности по-прежнему нет и речи.