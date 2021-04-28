Главное на сегодня.
Covid-19: никаких новых послаблений до 26 маяФедеральный совет конкретизировал стратегию на ближайшие месяцы и представил трехэтапный план снятия ограничений.
Рамочное соглашение с ЕС: Швейцария не торопится23 апреля президент Конфедерации Ги Пармелен встретился в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить рамочное соглашение между Швейцарией и Евросоюзом. Увы, об окончательной договоренности по-прежнему нет и речи.
Covid-19: «индийский» вариант уже в ШвейцарииЭтот вариант вызывает беспокойство, поскольку он несет две мутации в белке шипа вируса Sars-CoV-2. В понедельник Минздрав Швейцарии включил Индию в список стран и регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом.
Саша Филипенко: «Просто хочется быть людьми»В интервью Нашей Газете писатель Саша Филипенко рассказал о творчестве, ситуации в родной Беларуси и том, почему из-за своей гражданской позиции опасается возвращаться в Минск.
Наша жизнь и «культура отмены»Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.