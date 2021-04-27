Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 27 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.9
CHF-RUB 81.77
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 3,387

Covid-19: никаких новых послаблений до 26 мая

 Федеральный совет конкретизировал стратегию на ближайшие месяцы и представил трехэтапный план снятия ограничений.

Всего просмотров: 2,053

Сексуальная жизнь в период Covid-19

 Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 1,785
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 3,387

Сексуальная жизнь в период Covid-19

 Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 1,785

Наша жизнь и «культура отмены»

 Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.

Всего просмотров: 733
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top