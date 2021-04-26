Главное на сегодня.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Covid-19: новая вакцина на рассмотрении SwissmedicКомпания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Наша жизнь и «культура отмены»Немного размышлений, навеянных наблюдениями за происходящим вокруг.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.