Подписка на е-рассылку Печатное издание

пятница, 23 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

Цюрихский Кунстхаус расширяется

Надежда Сикорская, Цюрих

Новым крылом одного из крупнейших музеев страны можно полюбоваться с сегодняшнего дня.

подробнее

Здоровье

Covid-19: никаких новых послаблений до 26 мая

Заррина Салимова, Берн

Федеральный совет конкретизировал стратегию на ближайшие месяцы и представил трехэтапный план снятия ограничений.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 83.51
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 2,250

Covid-19: новая вакцина на рассмотрении Swissmedic

 Компания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.

Всего просмотров: 1,729

Неонацисты и «коктейль Молотова» в Швейцарии

 Увы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».

Всего просмотров: 1,705
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Сексуальная жизнь в период Covid-19

 Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 1,257

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 2,250

Цюрих и колониальное прошлое

 На фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.

Всего просмотров: 1,048
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top