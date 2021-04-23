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Культура
Цюрихский Кунстхаус расширяетсяНадежда Сикорская, Цюрих
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Новым крылом одного из крупнейших музеев страны можно полюбоваться с сегодняшнего дня.
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Здоровье
Covid-19: никаких новых послаблений до 26 маяЗаррина Салимова, Берн
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Федеральный совет конкретизировал стратегию на ближайшие месяцы и представил трехэтапный план снятия ограничений.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Covid-19: новая вакцина на рассмотрении SwissmedicКомпания CureVac Swiss AG подала в швейцарский орган контроля за лекарственными средствами Swissmedic заявку на утверждение препарата CVnCoV. В настоящее время в Конфедерации одобрены три вакцины против SARS-CoV-2, еще две находятся на рассмотрении.
Неонацисты и «коктейль Молотова» в ШвейцарииУвы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.