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Образование и наука
Сексуальная жизнь в период Covid-19Лейла Бабаева, Женева
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Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.
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Швейцарский стиль
Искусство старинной сервировкиЗаррина Салимова, Риггисберг
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Фонд Абегг представляет выставку старинного голландского льняного дамаста XVI-XVIII веков. Белое столовое белье было важной частью сервировки в княжеских и буржуазных домах в Голландии Золотого века.
Швейцарский период Маленького БродягиСегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Неонацисты и «коктейль Молотова» в ШвейцарииУвы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.
Сексуальная жизнь в период Covid-19Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.