Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 22 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Сексуальная жизнь в период Covid-19

Лейла Бабаева, Женева

Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

подробнее

Швейцарский стиль

Искусство старинной сервировки

Заррина Салимова, Риггисберг

Фонд Абегг представляет выставку старинного голландского льняного дамаста XVI-XVIII веков. Белое столовое белье было важной частью сервировки в княжеских и буржуазных домах в Голландии Золотого века.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 83.75
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарский период Маленького Бродяги

 Сегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.

Всего просмотров: 2,094

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 1,852

Неонацисты и «коктейль Молотова» в Швейцарии

 Увы, даже в этой прекрасной и по определению нейтральной стране не обходится без «пережитков прошлого».

Всего просмотров: 1,616
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Цюрих и колониальное прошлое

 На фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.

Всего просмотров: 988

Covid-19: многообещающая терапия Roche

 Конфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.

Всего просмотров: 1,852

Сексуальная жизнь в период Covid-19

 Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов.

Всего просмотров: 257
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top