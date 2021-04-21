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Швейцарский период Маленького БродягиСегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.
Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельникаС 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.
Ночь с оркестромОркестр Романдской Швейцарии в партнерстве с женевским Mandarin Oriental Hotel предлагают оригинальный способ доставить удовольствие себе и поддержать оказавшихся в затруднительном положении музыкантов.
Шеф-повар у вас домаВам когда-нибудь хотелось, чтобы опытный шеф-повар пришел к вам домой и порадовал вас своим кулинарным мастерством? Если вы думаете, что за это нужно заплатить крупную сумму, то у нас для вас хорошая новость: стоимость составит от 65 до 145 франков, при условии заказа через специальное мобильное приложение.
Цюрих и колониальное прошлоеНа фоне переосмысления событий эпохи рабовладения власти города на Лиммате решили бороться с напоминаниями о темном прошлом. Швейцария не принимала участия в торговле невольниками, но о Цюрихе этого сказать нельзя.
Covid-19: многообещающая терапия RocheКонфедерация заключила контракт с компанией Roche на закупку доз моноклональных антител для лечения нового коронавируса. Эти препараты еще не получили разрешения для выхода на рынок, но могут быть прописаны в исключительных случаях.