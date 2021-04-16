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пятница, 16 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Культура

«Наше» кино в Нионе

Заррина Салимова, Нион

До 25 апреля в рамках 52-го Фестиваля документальных фильмов «Visions du réel» онлайн и в кинотеатрах можно будет посмотреть 142 ленты, снятых режиссерами из 58 стран, в том числе из России и Беларуси.

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Культура

Швейцарский период Маленького Бродяги

НГ, Веве

Сегодня, в день рождения Чарли Чаплина, предлагаем вашему вниманию рассказ его сына Юджина о звездном отце. Эксклюзив Нашей Газеты.

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