Главное на сегодня.
Covid-19: давление на Берн снова растетВ среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.
Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертностиВ 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.
Возмущение держателей Magic PassЗимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…
Covid-19: «нормальная» жизнь возобновится с понедельникаС 19 апреля в Швейцарии снова разрешены публичные мероприятия, например, на стадионах, в кинотеатрах, концертных залах и театрах. Кроме того, рестораны смогут открыть свои террасы. Хотя санитарная ситуация остается хрупкой, Федеральный совет считает приемлемым риск, связанный с этими послаблениями.
Кто заработал на коронавирусе?По полученным недавно данным, в период с июня 2020-го по март 2021 года расходы населения Швейцарии на всевозможные тесты и анализы, связанные с пандемией, составили 493 миллиона франков.
Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем2 июля 1877 года родился Герман Гессе, до сих пор остающийся самым читаемым немецкоязычным писателем в мире. Историю его жизни рассказывает музей Гессе в Монтаньоле, бережно задокументировавший 43 года до смерти Нобелевского лауреата, проведенные им в Тичино.