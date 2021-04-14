Главное на сегодня.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
Covid-19: давление на Берн снова растетВ среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.
Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертностиВ 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.
Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем2 июля 1877 года родился Герман Гессе, до сих пор остающийся самым читаемым немецкоязычным писателем в мире. Историю его жизни рассказывает музей Гессе в Монтаньоле, бережно задокументировавший 43 года до смерти Нобелевского лауреата, проведенные им в Тичино.
Covid-19: давление на Берн снова растетВ среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.
Кто заработал на коронавирусе?По полученным недавно данным, в период с июня 2020-го по март 2021 года расходы населения Швейцарии на всевозможные тесты и анализы, связанные с пандемией, составили 493 миллиона франков.