Главное на сегодня.
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьС 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертностиВ 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.
Covid-19: давление на Берн снова растетВ среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.
Возмущение держателей Magic PassЗимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…
Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем2 июля 1877 года родился Герман Гессе, до сих пор остающийся самым читаемым немецкоязычным писателем в мире. Историю его жизни рассказывает музей Гессе в Монтаньоле, бережно задокументировавший 43 года до смерти Нобелевского лауреата, проведенные им в Тичино.