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вторник, 13 апреля 2021 года   

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Covid-19: темпы вакцинации замедлились

 С 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

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Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариант

 В скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.

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Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертности

 В 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.

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Covid-19: давление на Берн снова растет

 В среду Федеральный Совет должен принять решение о возможном ослаблении противоэпидемических мер. Накануне важного заседания правительства в его адрес все громче звучит критика со стороны партий и экономических организаций.

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Возмущение держателей Magic Pass

 Зимой этого года иностранные туристы не смогли покататься на лыжах в Конфедерации из-за пандемии. Держатели недорогого (по швейцарским меркам) абонемента Magic Pass хотели перенести его действие на следующий год, но…

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Герман Гессе, великий... швейцарец под южным солнцем

 Фото - Наша газета 2 июля 1877 года родился Герман Гессе, до сих пор остающийся самым читаемым немецкоязычным писателем в мире. Историю его жизни рассказывает музей Гессе в Монтаньоле, бережно задокументировавший 43 года до смерти Нобелевского лауреата, проведенные им в Тичино.

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