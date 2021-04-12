Главное на сегодня.
|
Жизнь в Швейцарии
Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертностиЗаррина Салимова, Берн
подробнее
В 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.
|
Политика
Неравная швейцарская властьНадежда Сикорская, Лозанна
подробнее
Исследование Обсерватории швейцарской элиты при Университете Лозанны пришло к безапелляционному выводу: в 2020 году ни одну из сфер власти в стране нельзя считать паритетной.
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьС 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
В Швейцарии скоро запретят бамбуковую посудуЭксперты Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV) пришли к выводу, что посуда из бамбуковых волокон не соответствует требованиям безопасности и не должна продаваться на территории Конфедерации. В настоящее время в этом департаменте оценивают подходящий срок для введения запрета.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Горные озера ШвейцарииПровести выходные на берегу горного озера, в тишине и прохладе альпийских просторов – в эти жаркие летние дни высокогорные валезанские водоемы, окаймленные роскошными пейзажами, станут идеальным местом для отдыха всех любителей природы.
Сцена над водойНесмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.