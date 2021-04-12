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понедельник, 12 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Население Швейцарии увеличивается, несмотря на рост смертности

Заррина Салимова, Берн

В 2020 году скончались 76 000 жителей Конфедерации, что на 8 200 человек больше, чем годом ранее (+12,1%). По данным федеральной службы статистики (OFS), этот резкий рост летальных исходов связан с пандемией Covid-19.

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Политика

Неравная швейцарская власть

Надежда Сикорская, Лозанна

Исследование Обсерватории швейцарской элиты при Университете Лозанны пришло к безапелляционному выводу: в 2020 году ни одну из сфер власти в стране нельзя считать паритетной.

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