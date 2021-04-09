Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Платья и политикаЗаррина Салимова, Санкт-Галлен
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По случаю 50-летия женского избирательного права в Швейцарии Музей текстиля в Санкт-Галлене представляет выставку, посвященную женщинам, власти и моде.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 23. Русские художники – последователи Александра КаламаНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьС 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
Пасхальная радость на швейцарской РивьереВ последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.
В Швейцарии скоро запретят бамбуковую посудуЭксперты Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV) пришли к выводу, что посуда из бамбуковых волокон не соответствует требованиям безопасности и не должна продаваться на территории Конфедерации. В настоящее время в этом департаменте оценивают подходящий срок для введения запрета.
Covid-19: в Швейцарии доминирует «британский» вариантВ скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Сцена над водойНесмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.