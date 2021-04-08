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четверг, 8 апреля 2021 года   

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Пасхальная радость на швейцарской Ривьере

 В последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.

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Covid-19: темпы вакцинации замедлились

 С 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.

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Covid-19: рекомендации для праздничных дней

 Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.

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 Несмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.

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 В скором времени федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) больше не будет указывать в отчетах мутацию B.1.1.7 как один из вариантов коронавируса, так как на этот штамм уже приходится более 90% положительных случаев.

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 Знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.

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