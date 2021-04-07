Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: темпы вакцинации замедлилисьЗаррина Салимова, Берн
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С 29 марта по 4 апреля жителям Швейцарии, согласно данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), введены 167 842 дозы вакцины, что в среднем соответствует 23 977 инъекций в день. Из-за пасхальных выходных скорость иммунизации снизилась на 9% по сравнению с предыдущей неделей.
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Культура
Сцена над водойНадежда Сикорская, Монтре
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Несмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.
Пасхальная радость на швейцарской РивьереВ последний день длинных праздничных выходных приглашаем вас прогуляться по зеленым улочкам Монтре: осмотреть несколько величественных храмов, вспомнить страницы водуазской истории, а на прощание зайти под своды жемчужины швейцарской архитектуры – Шильонского замка.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Легенда о швейцарском рае. 22. Русские художники открывают ШвейцариюМы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Сцена над водойНесмотря на продолжающийся санитарный кризис, 55-й выпуск Montreux Jazz Festival пока не отменен – его устроители готовятся встретить публику, которую ждет немало новшеств.