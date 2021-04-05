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вторник, 6 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Цифровизация Швейцарии - это мираж?

Лейла Бабаева, Берн

Зная, что Конфедерация – богатая и развитая страна, предполагаешь, что все здесь – на высшем уровне, но это не так. В сфере цифровизации Швейцарии до сих пор есть за что стыдиться перед соседями.

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Здоровье

В Швейцарии скоро запретят бамбуковую посуду

Лейла Бабаева, Берн-Женева

Эксперты Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV) пришли к выводу, что посуда из бамбуковых волокон не соответствует требованиям безопасности и не должна продаваться на территории Конфедерации. В настоящее время в этом департаменте оценивают подходящий срок для введения запрета.

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