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Экономика
Цифровизация Швейцарии - это мираж?Лейла Бабаева, Берн
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Зная, что Конфедерация – богатая и развитая страна, предполагаешь, что все здесь – на высшем уровне, но это не так. В сфере цифровизации Швейцарии до сих пор есть за что стыдиться перед соседями.
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Здоровье
В Швейцарии скоро запретят бамбуковую посудуЛейла Бабаева, Берн-Женева
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Эксперты Федерального департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV) пришли к выводу, что посуда из бамбуковых волокон не соответствует требованиям безопасности и не должна продаваться на территории Конфедерации. В настоящее время в этом департаменте оценивают подходящий срок для введения запрета.
Как самому сделать тест на Covid-19?Самостоятельно взяв мазок, вы получите результат теста в течение 15-20 минут. Самодиагностика может показать, заразны ли вы на момент проведения теста, но отрицательный результат не исключает полностью наличие инфекции, и вы все равно можете передать вирус, поэтому самопроверки не заменяют правил поведения и гигиены.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Как самому сделать тест на Covid-19?Самостоятельно взяв мазок, вы получите результат теста в течение 15-20 минут. Самодиагностика может показать, заразны ли вы на момент проведения теста, но отрицательный результат не исключает полностью наличие инфекции, и вы все равно можете передать вирус, поэтому самопроверки не заменяют правил поведения и гигиены.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.