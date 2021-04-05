Экономика Цифровизация Швейцарии - это мираж? Лейла Бабаева, Берн Зная, что Конфедерация – богатая и развитая страна, предполагаешь, что все здесь – на высшем уровне, но это не так. В сфере цифровизации Швейцарии до сих пор есть за что стыдиться перед соседями. подробнее