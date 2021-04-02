Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: рекомендации для праздничных днейЗаррина Салимова, Берн
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Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
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Культура
Легенда о швейцарском рае. 22. Русские художники открывают ШвейцариюНаталья Беглова, Женева
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Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Мутье: «юрассийский вопрос» решен?Наша Газета рассказывала о швейцарском городе Мутье, жители которого 51,7% голосов поддержали в 2017 году его переход из кантона Берн в кантон Юра. В 2019-м результаты голосования аннулировали из-за обнаруженных нарушений, но 28 марта этого года референдум прошел еще раз, и теперь «да» сказали 54,9% горожан.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.
Covid-19: рекомендации для праздничных днейФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.