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пятница, 2 апреля 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: рекомендации для праздничных дней

Заррина Салимова, Берн

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) напоминает, что коронавирус все еще здесь, поэтому во время встреч с друзьями и семейных праздников важно соблюдать определенные правила.

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Культура

Легенда о швейцарском рае. 22. Русские художники открывают Швейцарию

Наталья Беглова, Женева

Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

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