Наша Газета рассказывала о швейцарском городе Мутье, жители которого 51,7% голосов поддержали в 2017 году его переход из кантона Берн в кантон Юра. В 2019-м результаты голосования аннулировали из-за обнаруженных нарушений, но 28 марта этого года референдум прошел еще раз, и теперь «да» сказали 54,9% горожан.