Главное на сегодня.
Рене Юбер – швейцарец, который одевал звезд ГолливудаМузей дизайна в Цюрихе представляет первую выставку работ Рене Юбера, который считался одним из ведущих художников по костюмам в США и Европе в первой половине XX века. В его нарядах блистали на экране Глория Свенсон, Ингрид Бергман и Вивьен Ли.
«Пейзажи» Герхарда РихтераСегодня в Kunsthaus Zurich открывается первая в его стенах персональная выставка важнейшего немецкого художника нашего времени.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Федерер приглашает в ШвейцариюЗнаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер – новый неформальный посол туристической организации Suisse Tourisme. Благодаря сотрудничеству с ним ее специалисты рассчитывают привлечь в страну как можно больше иностранных туристов.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.