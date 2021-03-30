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Здоровье
Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после ПасхиЗаррина Салимова, Берн
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Тесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.
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Политика
Мутье: «юрассийский вопрос» решен?Лейла Бабаева, Мутье
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Наша Газета рассказывала о швейцарском городе Мутье, жители которого 51,7% голосов поддержали в 2017 году его переход из кантона Берн в кантон Юра. В 2019-м результаты голосования аннулировали из-за обнаруженных нарушений, но 28 марта этого года референдум прошел еще раз, и теперь «да» сказали 54,9% горожан.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Covid-19: Швейцария разрабатывает сертификат о вакцинацииФедеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) планирует к лету выдавать документ о сделанных против Covid-19 прививках. Ожидается, что сертификат будет признан на международном уровне и позволит избежать ограничений на поездки.
Маэстро, музыку!Вчера в Женеве, в рамках виртуальной пресс-конференции, руководство Оркестра Романдской Швейцарии представило программу предстоящего сезона.
Вакцинация всей страны?Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) пообещало сделать вакцины доступными для всего взрослого населения Швейцарии в июне-июле этого года, при благоприятном развитии ситуации.
Вирус – Кризис – УтопияКризисы, подобные тому, что мы переживаем сейчас, во время пандемии коронавируса, часто порождают идеи о том, как сделать мир лучше. Новая экспозиция в Национальном музее Швейцарии исследует этот феномен, рассматривая его с исторической и современной точек зрения.
Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после ПасхиТесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.