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вторник, 30 марта 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: бесплатные самотесты будут доступны после Пасхи

Заррина Салимова, Берн

Тесты на коронавирус для самостоятельного использования появятся в швейцарских аптеках с 7 апреля. Каждый человек сможет получить пять бесплатных экземпляров в месяц.

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Политика

Мутье: «юрассийский вопрос» решен?

Лейла Бабаева, Мутье

Наша Газета рассказывала о швейцарском городе Мутье, жители которого 51,7% голосов поддержали в 2017 году его переход из кантона Берн в кантон Юра. В 2019-м результаты голосования аннулировали из-за обнаруженных нарушений, но 28 марта этого года референдум прошел еще раз, и теперь «да» сказали 54,9% горожан.

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