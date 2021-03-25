Швейцарский стиль Рене Юбер – швейцарец, который одевал звезд Голливуда Заррина Салимова, Цюрих Музей дизайна в Цюрихе представляет первую выставку работ Рене Юбера, который считался одним из ведущих художников по костюмам в США и Европе в первой половине XX века. В его нарядах блистали на экране Глория Свенсон, Ингрид Бергман и Вивьен Ли. подробнее