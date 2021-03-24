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четверг, 25 марта 2021 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Covid-19: Швейцария разрабатывает сертификат о вакцинации

Заррина Салимова, Берн

Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) планирует к лету выдавать документ о сделанных против Covid-19 прививках. Ожидается, что сертификат будет признан на международном уровне и позволит избежать ограничений на поездки.

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Политика

Будущее швейцарских медтехнологий

Лейла Бабаева, Берн

Наша Газета писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Если оно не будет подписано в ближайшем будущем, то это отрицательно скажется на компаниях Конфедерации, работающих в сфере медицинских технологий.

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