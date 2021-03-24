Главное на сегодня.
|
Здоровье
Covid-19: Швейцария разрабатывает сертификат о вакцинацииЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Федеральное управление здравоохранения (OFSP/BAG) планирует к лету выдавать документ о сделанных против Covid-19 прививках. Ожидается, что сертификат будет признан на международном уровне и позволит избежать ограничений на поездки.
|
Политика
Будущее швейцарских медтехнологийЛейла Бабаева, Берн
подробнее
Наша Газета писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Если оно не будет подписано в ближайшем будущем, то это отрицательно скажется на компаниях Конфедерации, работающих в сфере медицинских технологий.
«Материя в свете»Это – первая часть названия выставки, проходящей сейчас в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне. Вторая – «Скульптуры от Родена до Луизы Буржуа». Надо идти!
Зеленый паспорт на летоСуть нового документа и план его введения в наш обиход были объяснены на прошлой неделе представителями Европейской комиссии. Новость касается и формально не входящей в Европейский Союз Швейцарии.
Covid-19: занавес остается опущеннымВ связи с увеличением числа заражений Федеральный совет принял решение отложить второй этап снятия ограничений. Единственное послабление касается частных встреч.
Гражданство для внуков иммигрантов: миссия невыполнима?С 2018 года внуки иммигрировавших в Швейцарию иностранцев могут получить гражданство по облегченной процедуре. По данным NZZ am Sonntag, этой возможностью воспользовались только 1868 человек – бюрократические препятствия оказались выше, чем ожидалось.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Covid-19: число инфекций снова растетСегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.