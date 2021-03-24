Политика

Лейла Бабаева, Берн

Наша Газета писала о том, что Швейцария и Евросоюз уже несколько лет обсуждают рамочное соглашение, закрепляющее общие принципы их торгово-экономических и политических отношений. Если оно не будет подписано в ближайшем будущем, то это отрицательно скажется на компаниях Конфедерации, работающих в сфере медицинских технологий.