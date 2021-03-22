Главное на сегодня.
Bvlgari x Dom Pérignon: соединение итальянского и французского искусства житьДва крупных бренда группы LVMH объявили о запуске лимитированной коллаборации. Для этого уникального партнерства с Dom Pérignon римский ювелирный Дом создал персонализированную версию знаменитого ожерелья Serpenti.
Юрий Андрухович : О героях нашего времени и стенах непониманияЗавтра на прилавках книжных магазинов Швейцарии и Франции появится книга украинского писателя Юрия Андруховича «Лексикон інтимних міст» в переводе на французский Ирины Дмитришин, вышедшая в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. Узнав об этом заблаговременно, мы подготовили интервью с героем литературного дня.
У меня - опять! - зазвонил телефонНаша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?
Covid-19: число инфекций снова растетСегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.