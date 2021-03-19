Подписка на е-рассылку Печатное издание

суббота, 20 марта 2021 года   

Главное на сегодня. 
Здоровье

Covid-19: занавес остается опущенным

Заррина Салимова, Берн

В связи с увеличением числа заражений Федеральный совет принял решение отложить второй этап снятия ограничений. Единственное послабление касается частных встреч.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 0.9
CHF-RUB 80.02
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Юрий Андрухович : О героях нашего времени и стенах непонимания

 Завтра на прилавках книжных магазинов Швейцарии и Франции появится книга украинского писателя Юрия Андруховича «Лексикон інтимних міст» в переводе на французский Ирины Дмитришин, вышедшая в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. Узнав об этом заблаговременно, мы подготовили интервью с героем литературного дня.

Всего просмотров: 2,580

У меня - опять! - зазвонил телефон

 Наша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?

Всего просмотров: 2,306

Covid-19: правительство планирует новые послабления

 Несмотря на наблюдаемое в последние дни увеличение числа инфекций, Федеральный совет принял решение начать консультации по второму этапу снятия ограничений.

Всего просмотров: 1,859
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Год с коронавирусом

 Завтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.

Всего просмотров: 1,543

Covid-19: новые дозы вакцины для Швейцарии

 Конфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.

Всего просмотров: 2,094

Covid-19: число инфекций снова растет

 Сегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.

Всего просмотров: 1,091
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top