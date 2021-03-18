Здоровье Covid-19: число инфекций снова растет Заррина Салимова, Берн Сегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни. подробнее