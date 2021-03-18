Главное на сегодня.
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Здоровье
Covid-19: число инфекций снова растетЗаррина Салимова, Берн
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Сегодня Федеральный совет примет решение о том, позволяет ли эпидемиологическая ситуация ослабить меры с 22 марта. Правительство будет учитывать четыре эпидемиологических показателя, три из которых в настоящее время превышают установленные пороговые уровни.
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Культура
«Материя в свете»Надежда Сикорская, Лозанна
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Это – первая часть названия выставки, проходящей сейчас в Кантональном музее изобразительных искусств в Лозанне. Вторая – «Скульптуры от Родена до Луизы Буржуа». Надо идти!
Юрий Андрухович : О героях нашего времени и стенах непониманияЗавтра на прилавках книжных магазинов Швейцарии и Франции появится книга украинского писателя Юрия Андруховича «Лексикон інтимних міст» в переводе на французский Ирины Дмитришин, вышедшая в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc. Узнав об этом заблаговременно, мы подготовили интервью с героем литературного дня.
Covid-19: правительство планирует новые послабленияНесмотря на наблюдаемое в последние дни увеличение числа инфекций, Федеральный совет принял решение начать консультации по второму этапу снятия ограничений.
У меня - опять! - зазвонил телефонНаша Газета рассказывала о новой редакции Закона о телекоммуникациях (LTC), которая вступила в силу 1 января 2021 года. Среди прочего, LTC помогает бороться с рекламными звонками, но почувствовали ли это абоненты?
На что швейцарцы тратят сбережения?По оценкам Института конъюнктурных исследований (KOF) при Федеральной политехнической школе Цюриха (ETHZ), швейцарские домохозяйства сэкономили в прошлом году в общей сложности почти 130 млрд франков. Что же они купят на эти деньги?
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.